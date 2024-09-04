Россиянин поверил в заработок на инвестициях и отдал мошенникам более пяти млн рублей

Житель Междуреченска отдал аферистам около 5,5 миллионов рублей из-за желания заработать деньги. Об этом сообщает управление МВД по Кемеровской области.

Мужчина нашел в интернете информацию о дополнительном заработке на криптовалюте и оставил данные, после чего с ним связался якобы брокер. Неизвестный предложил инвестировать свои сбережения в платформу.

В результате россиянин отдал свои средства и занял четыре миллиона рублей у друга. Когда пострадавший перевел сумму, аферисты перестали выходить на связь.

«В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого», – поделились в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. За преступления такого характера в рамках закона предусмотрен срок до 10 лет лишения свободы.

В полиции напомнили о том, что не стоит верить неизвестным, которые обещают быстрый заработок.

Ранее в Саратове медсестра перевела мошенникам более 7 млн рублей.