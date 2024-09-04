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Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

РИА Новости: экс-главе Сергокалинского района Дагестана Омарову продлили арест

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Магомед Амирович/Telegram

Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову продлили арест по делу о мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Омарову на месяц продлена мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказал источник.

Следствие установило, что с июля 2016 года по август 2022 года Омаров вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан водителями в редакции местной газеты, в результате были похищены бюджетные деньги на сумму более 695 тысяч рублей. Кроме этого, в 2021 году Омаров вместе с генеральным директором строительной компании и неустановленными сообщниками путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

25 июня Магомеда Омарова отправили за решетку на десять дней. Его признали виновным в мелком хулиганстве. В правоохранительных органах пообещали привлечь его за более тяжелую статью — пособничество террористам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее братья Омаровы записали видео с извинениями.

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