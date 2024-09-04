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В Минобороны РФ прокомментировали итоги визита Гросси на ЗАЭС

Минобороны: Гросси посетил градирню ЗАЭС, которую атаковали украинским БПЛА

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) посетил атакованную украинскими войсками градирню. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что по итогам проведенного российскими специалистами анализа стало известно об оснащении атаковавших станцию дронов зажигательным веществом. По предварительным данным, именно оно и стало причиной пожара на градирне.

«Рафаэль Гросси и специалисты МАГАТЭ подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни маловероятно», — говорится в сообщении.

11 августа украинские войска нанесли удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на градирне произошел пожар. Директор ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что инфраструктура станции впервые столь серьезно пострадала от украинской атаки.

Днем 4 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. В ходе визита гендиректор агентства посетил насосную станцию и хранилище топлива станции. Гросси отметил, что на текущий момент расследование произошедшего еще продолжается.

Ранее на Запорожской АЭС заявили об ожидании конкретных шагов от МАГАТЭ по предотвращению обстрелов.

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