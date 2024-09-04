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Россиянка потеряла более 2 млн рублей, доверившись лже-юристу

В Иркутске лже-юрист похитил у жертвы финансовой пирамиды более 2 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают псевдоюриста, который похитил у местной жительницы более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 43-летняя жительница Иркутска. Женщина сообщила, что в январе 2021 года стала жертвой мошенников, потеряв около 300 тысяч рублей на финансовой пирамиде.

Весной 2024 года с ней связался неизвестный, представившийся юристом и предложил помощь по возврату утраченных накоплений. Мужчина предложил консультационные услуги, а также рассказал женщине об открытом на ее имя банковском счете в Гане, на котором хранятся похищенные деньги. Иркутянка доверилась псевдоюристу и заполнила «петицию» по возврату.

В дальнейшем злоумышленник заявил, что ей необходимо снять арест со счета в за границей, для получения денег, и находил другие поводы, чтобы выманить у иркутянки средства. В общей сложности за четыре месяца россиянка перевела лже-юристу более 2 млн рублей.

Ранее в Саратове медсестра перевела мошенникам более 7 млн рублей.

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