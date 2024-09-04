В Подмосковье продолжают обновлять дорожные ограждения

На 10 региональных дорогах Подмосковья завершился ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в Котельниках, Жуковском, Истре, Можайске, Домодедово, Ступино и в селе Жаворонки.

Также специалисты отремонтировали ограждения в Люберцах.

Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно, особое внимание уделяют элементам влияющим на безопасность дорожного движения, и при необходимости проводят их ремонт.