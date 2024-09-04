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В Дагестане юноша выстрелил в возлюбленную, заразившую его и восьмерых друзей гонореей

Mash: в Дагестане юноша выстрелил в возлюбленную, заразившую его друзей гонореей

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Depositphotos

В Дагестане юноша выстрелил в свою 17-летнюю девушку, которая заразила его и восьмерых друзей гонореей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, пара познакомилась в пивном баре в Махачкале. Приятели намекнули молодому человеку, что у девушки свободные нравы, но тот не стал их слушать и привел возлюбленную знакомиться с семьей. Позже они стали жить вместе.

Однако друзья юноши решили доказать ему, что девушка склонна к любовным предательствам, и пригласили ее на вечеринку. В ходе посиделки несовершеннолетняя изменила своему молодому человеку прямо у него на глазах, и тот выстрелил ей в ногу из пневматического пистолета.

После произошедшего пострадавшая написала заявление в полицию. Также выяснилось, что стрелявший в нее экс-возлюбленный и восемь его друзей теперь заражены гонореей.

Ранее врач перечислила неочевидные симптомы гонореи.

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