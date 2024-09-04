Путин потребовал поторопиться с энергопрограммой для Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства утвердить до 1 декабря текущего года долгосрочную программу развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам необходимо смотреть в будущее и уже сейчас закладывать основы для развития энергетики на более отдаленную перспективу», — отметил Путин. Он напомнил, что по итогам прошлого года было дано поручение подготовить программу до 2050 года.

Он поручил поторопиться с формированием программы, подчеркнув важность своевременного утверждения программы правительством.

4 сентября в рамках ВЭФ Путин заявил, что строительство АЭС на Дальнем Востоке является перспективным направлением. Он также обратил внимание, что потребление электроэнергии в дальневосточном регионе растет. Причем темпы этого роста здесь выше общероссийских.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главная тема форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее «Росатом» не исключил возможности строительства АЭС большой мощности на Дальнем Востоке.