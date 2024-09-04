Девушка сделала операцию в частной клинике Москвы и лишилась возможности ходить

Девушка сделала операцию в московской частной клинике и лишилась возможности ходить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пациентка приехала в Москву из Приднестровья. Ей диагностировали сколиоз редкой формы и заявили, что ей необходима срочная операция. Вмешательство стоило четыре миллиона рублей, но девушка получила эти деньги по субсидии.

После манипуляций жительница Приднестровья обратила внимание на то, что у нее начали проявляться осложнения, поэтому она снова обратилась к врачам той же клиники. Один из медработников сильно дернул ее за руку, 25-сантиметровый шов разошелся и внутрь попала инфекция.

После того, как пациентку забрала скорая помощь, выяснилось, что девушке неправильно установили металлоконструкцию в спине и теперь она не может ходить.

«Потом началась проверка, в ходе которой нашли нарушений на 30 страниц. Одно из них: врачи не оказали помощи пациенту с пневмонией, гастритом и подозрением на рак мочевого пузыря», – сообщается в публикации.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

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