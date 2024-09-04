Москвичка напала на девушку в хиджабе из-за того, что ей не понравился ее наряд

В Москве женщина напала на девушку в хиджабе и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле станции метро «Новогиреево». К молодой уроженке Дагестана, одетой в хиджаб, подошла незнакомая женщина и стала называть ее «таджичкой». Девушка стала снимать незнакомку на камеру мобильного телефона.

В ходе словесного конфликта женщина начала хватать девушку и попыталась выбить у нее из рук телефон. При этом она кричала на уроженку Дагестана.

«Это моя страна, а не ваша, вы ведете себя нагло», — заявила женщина.

Чем закончился конфликт неизвестно. Написала ли девушка заявление в правоохранительные органы также не уточняется.

До того в Махачкале местная жительница пострадала во время катания в парке развлечений «Дракон» из-за хиджаба. Ее одежда замоталась на голове и она сильно ударилась.

Ранее Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама.