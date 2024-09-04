Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичка напала на девушку в хиджабе из-за того, что ей не понравился ее наряд

В Москве женщина напала на девушку в хиджабе из-за ее наряда

В Москве женщина напала на девушку в хиджабе и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле станции метро «Новогиреево». К молодой уроженке Дагестана, одетой в хиджаб, подошла незнакомая женщина и стала называть ее «таджичкой». Девушка стала снимать незнакомку на камеру мобильного телефона.

В ходе словесного конфликта женщина начала хватать девушку и попыталась выбить у нее из рук телефон. При этом она кричала на уроженку Дагестана.

«Это моя страна, а не ваша, вы ведете себя нагло», — заявила женщина.

Чем закончился конфликт неизвестно. Написала ли девушка заявление в правоохранительные органы также не уточняется.

До того в Махачкале местная жительница пострадала во время катания в парке развлечений «Дракон» из-за хиджаба. Ее одежда замоталась на голове и она сильно ударилась.

Ранее Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами