В Госдуме оценили идею отказа от праздников на время СВО

Идея режиссера Карена Шахназарова отказаться от праздников, финансируемых из бюджета, и направить освободившиеся средства на помощь беженцам и на СВО, вызвала отклик у депутатов Госдумы. О мнениях парламентариев по этому вопросу сообщает RTVI.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина согласилась с Шахназаровым, отметив, что сама продвигала эту идею ранее. Она заявила о намерении обратиться к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой высказать позицию министерства по этому вопросу.

Член комитета Госдумы от Крыма по контролю Леонид Ивлев также поддержал идею ограничения праздничных мероприятий в период СВО, отметив, что «тратиться на пафосные праздники» сейчас нецелесообразно. В то же время он подчеркнул важность поддержания жизненного тонуса населения и наличия радости в жизни людей. Ивлев считает, что руководители регионов и местного самоуправления должны найти «золотую середину», чтобы обеспечить и финансирование СВО, и поддержку населения.

Также идею Шахназарова о сокращении трат из бюджета на праздники поддержала первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко (представляет Санкт-Петербург). В разговоре с изданием она подчеркнула, что эти мероприятия следует проводить «более скромно».

4 сентября сообщалось, что Шахназаров выступил против выделения денег из бюджета на городские праздники в условиях СВО. Он обратил внимание, что бывают ситуации, когда проведение праздников неуместно.

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