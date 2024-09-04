Россиянка рассказала об условиях в доме престарелых, где нашли больше 20 измученных стариков

В казанском поселке Щербаково силовики пришли в нелегальный дом престарелых и обнаружили там более 20 пациентов «в ужасном состоянии» — по данным СМИ, некоторых из них держали в наручниках. Родственница одной из пациенток Руфия не согласна с оценкой пансионата — она рассказала «Газете.Ru», что работники пансионата радели за свое дело.

«Это один из лучших пансионатов, у меня тетя месяц назад проходила полное мед обследование. Люди там работали исключительно преданные своему делу, там были и развивающие игрушки для взрослых, для моторики и для развития. Мы официально подписывали договоры. Таких людей как Ляйсан (сотрудница пансионата – Газета.Ru) очень редко можно встретить --исключительно душевный человек. Редко в наше время встречаются такие люди, так радеющие за свое дело. Неправда, что на улицу не выпускали. В период эпидемий просто не пускали посетителей — ограждали их от болезней. Я лет пять знаю об их судьбе и с уверенностью могу сказать, что СМИ выдают неверную информацию. Сколько Ляйсан делала для них праздничных столов, не у многих людей, даже живущих в семье, есть такие праздники. Персонал там был исключительно хороший и доброжелательный», — сказала она.

Житель поселка Ильнар рассказал «Газете.Ru», что руководство пансионата арендовало здание. По его словам, изначально владельцы сдавали дом посуточно, позже там организовали реабилитационный центр для наркозависимых.

«Этот дом в самом начале сдавался посуточно в развлекательных целях, потом после шумихи пустовал некоторое время. Там много людей отдыхали и постоянно шумели, салюты пускали и музыка орала. Потом один сосед пришел, чтобы хозяину сказать, так не шумели и потише чтоб было. Они потом драку устроили. Затем поселили наркоманов в качестве реабилитации, потом снова пустовал и вот затем пансионат сделали. Этот дом наш местный житель сдает, он является собственником, и, получается, арендовала некая женщина, которая все это организовала. Я сам узнал недавно, что там пансионат действует. На той неделе у нас одна жительница сходила и новые вещи отдала этим пенсионерам, видимо, там их совсем не смотрели и относились халатно. Дом там небольшой, и как умещались 20 человек — это тоже загадка. Пенсионеры на улице не гуляли и, видимо, им не разрешали, чтобы они выходили за территорию дома», — считает он.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что пансионат был переоборудован из обыкновенного частного дома. Пришедшие с обыском полицейские и следователи обнаружили там более двух десятков пациентов. По данным источника канала, постояльцы заведения находились в ужасном состоянии и жили в антисанитарии. Некоторые из них были прикованы к кроватям наручниками, одного нашли без признаков жизни. Пострадавших госпитализировали. Были задержаны три сиделки, сотрудники СК работают с одним из владельцев заведения.

Ранее в доме престарелых Красноярска пенсионеров привязывали к кроватям, били и морили голодом.