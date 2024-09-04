Арестованный экс-ректор БФУ им. Канта попросился на СВО

Бывший ректор Балтийского федерального университета Александр Федоров, арестованный по делу о растрате крупной суммы, изъявил желание отправиться служить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

«Обвиняемый высказал намерение принять участие в СВО», — отмечается в записи.

4 сентября Ленинградский районный суд Калининграда продлил Федорову срок заключения под стражей на четыре месяца — до 8 ноября.

10 июля Федорова и его заместителя Елену Мялкину арестовали по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Следствие полагает, что они осуществили незаконную схему денежных поощрений подчиненных и присвоили более 18 млн рублей. Предполагается, что Федоров издавал приказы о доплатах сотрудникам, а Мялкина их собирала и передавала начальнику.

Ранее Минобрнауки назначило проректора Демина врио ректора БФУ на замену Федорова.