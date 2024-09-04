Во Владивостоке прошел хоккейный гала-матч «Сделано в России»

Во Владивостоке в КСК «Фетисов Арена» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 4 сентября состоялся хоккейный гала-матч «Сделано в России», в котором приняли участие звезды мирового спорта, представители бизнеса и государственных структур, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

На лед вышли хоккеисты Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Сергей Бобровский, Данис Зарипов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Сергей Мозякин и Сергей Коньков. Вместе с ними за победу в дружеском поединке боролись руководители крупных промышленных компаний, представители Минсельхоза, Совета Федерации, аппарата полномочного представителя президента России в ДВФО, правительств дальневосточных регионов, Всероссийского общества охраны природы, «Деловой России» и других организаций.

Матч продолжил серию мероприятий, которые Российский экспортный центр (РЭЦ) проводит для продвижения отечественной продукции под брендом «Сделано в России».

«Матч «Сделано в России» символизирует, что Россия умеет побеждать и создавать сильные бренды. Хоккей стал одним из самых узнаваемых символов нашей страны, воплощением нашего духа, высокого качества, силы и несокрушимого стремления к победе», — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Со специальным номером «Беречь тебя» перед зрителями матча выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, амбассадор «Сделано в России» Анна Щербакова. Перед гала-матчем зрители также смогли оценить товары отечественного производства: продукты питания, косметические средства и уникальные решения для экологии и устойчивого развития. Всего свою продукцию представили 19 компаний из 11 регионов страны.

Накануне, 3 сентября, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) стартовал федеральный проект «Марафон зарядок», в рамках которого олимпийские чемпионы Олег Саитов, Яна Егорян, Никита Нагорный и другие провели уроки спорта для 1500 детей из Владивостока.