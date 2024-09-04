В Саратове мужчина насиловал и силой удерживал в квартире девушку

В Саратовской области сотрудники Росгвардии спасли девушку от насильника, который удерживал ее в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В экстренные службы поступил звонок от жительницы Саратова, девушка сообщила, что неизвестный удерживает ее в своей квартире против ее воли. Она также заявила, что подверглась изнасилованию.

Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии освободили пленницу и на месте задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тульской области 29-летнего мужчину будут судить за похищение, изнасилование и избиение человека гвоздодером. Ранее судимый житель города Донского угрожал своей 18-летней бывшей жене и избил ее. Позже он проник в квартиру на первом этаже, разбив окно, и избил гвоздодером ее знакомого. После этого он похитил девушку на автомобиле, изнасиловал ее в салоне, а затем удерживал ее в гараже и двух квартирах. Похищенной удалось сбежать, она обратилась в правоохранительные органы.

Ранее курьера-мигранта, пытавшегося изнасиловать заказчицу, арестовали в Москве.