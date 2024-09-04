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Россиянам рассказали, как правильно собирать облепиху

Диетолог Гуськова: облепиху необходимо собирать с первыми заморозками

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Pixabay

Собирать облепиху следует с первыми заморозками, хотя бы по утрам. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала диетолог, иммунолог, аллерголог, кандидат биологических наук, руководитель проекта «Лаборатория здоровья» Александра Гуськова.

«Тогда исчезнет горечь, из-за которой многие не любят облепиху. Можно проверить готовность ягоды к сбору. Если она легко отпадает, значит, уже готова. Если же нужно прилагать усилия, еще рановато. Можно и попробовать ягоду. Если она немного горчит, тоже лучше подождать», — объяснила врач.

Она отметила, что облепиха является источником большого количества витаминов: С, Е, А, группы В, а также минералов, таких как калий, магний и железо.

Нутрициолог, wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова до этого назвала продукты, которые помогут сохранить энергию зимой.

Ценным продуктом, по ее словам, является тыква. Она содержит витамины А, В, РР, Т, С и микроэлементы медь, цинк, железо, а также богата бета-каротином и пектином.

Другим полезным овощем, который содержит витамины А, С, Е и антиоксиданты, является сладкий перец.

Ранее врач объяснила, почему витамин С необходим для красоты кожи.

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