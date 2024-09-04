Редкую монету из США нашли в банке из-под конфет в Великобритании

Сотрудники британского аукционного дома Wotton Auction Rooms нашли редчайшую американскую монету XVIII века, стоимость которой оценивается в £30 тысяч (около 3,5 миллиона рублей). Об этом пишет Gloucestershire Live.

Открытие сделали в городе Уоттон-андер-Эдж, графство Глостершир, когда некий торговец принес на оценку банку из-под конфет, наполненную «всякими старыми безделушками» и монетами, среди которых и был обнаружен континентальный доллар США 1776 года выпуска.

«Эта монета входит в топ пять моих лучших находок за карьеру и вещью, которую каждый аукционист мечтает заполучить», — пояснил сотрудник аукционного дома Джозеф Триндер.

Он также обратил внимание на то, что на монету, которая датируется годом объявления независимости США, нашли в Великобритании и других записей о подобных монетах в стране нет.

Монету отправили в США на экспертизу, чтобы подтвердить подлинность. После этого она вернется в Великобританию, где будет продана на торгах 3 октября. Wotton Auction Rooms планирует выручить £20 до 30 тысяч, хотя в ходе торгов стоимость может достичь шестизначной суммы.

Континентальные доллары отчеканили из латуни сразу после подписания Декларации о независимости США 1776-м. Разработкой из дизайна занимался лично Бенджамин Франклин, в результате на монете был зашифрован посыл для Великобритании: на аверсе изображено солнце и солнечные часы, а также надписи «Fugio» («Я лечу» лат.) и «Mind your business» («Не лезь в чужие дела» англ.), что расшифровывался как: «Время летит, так что не лезь в чужие дела». На реверсе монеты нанесена цепь из 13 звеньев, символизирующая 13 объединившихся колоний. Всего таких монет было отчеканено около шести тысяч, из которых до наших дней их сохранилось около сотни.

Ранее в немецком муниципалитете Глоттерталь местный житель прокладывал трубопровод и нашел более полутора тысяч старинных монет.