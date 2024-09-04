Отправившийся на СВО осужденный ушел в самоволку ради женитьбы и получил новый срок

Бывшему заключенному, который получил УДО и ушел на СВО, дали новый срок за самоволку ради женитьбы. Об этом говорится на сайте Новороссийского гарнизонного военного суда.

Согласно материалам уголовного дела, в мае 2023 года Сергей Парахин был приговорен Калининским районным судом к двум с половиной годам колонии строгого режима за кражу и грабеж. Уже 1 сентября осужденный заключил контракт с ВС РФ и убыл из ИК-2 УФСИН России по Краснодарскому краю в зону спецоперации.

В конце декабря Парахина не обнаружили в воинской части, в ходе разбирательства выяснилось, что за два дня до исчезновения, 23 декабря, он самовольно покинул часть, чтобы заключить брак. Своей невесте мужчина заявил, что ему дали отпуск, однако в это время сослуживцы обвиняемого безуспешно пытались с ним связаться. Ушедшего в самоволку россиянина нашли дома лишь в середине мая, в его отношении возбудили новое уголовное дело.

Мужчина раскаялся, признал вину и указал на наличие у него на иждивении малолетнего ребенка, но суд вновь решил отправить Парахина в колонию. За длительное уклонение от службы его приговорили к 5 годам 9 месяцам лишения свободы.

Ранее в Благовещенске СОБР задержал жениха в ЗАГСе во время свадьбы.