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Москалькова рассказала о работе с Украиной по вопросу воссоединения семей

Москалькова: Россия и Украина продолжают работу по вопросам воссоединения семей

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Максим Блинов/РИА Новости

Омбудсмены России и Украины продолжают взаимодействие по вопросам воссоединения семей, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы продолжаем взаимодействие с украинским омбудсменом по вопросам воссоединения семей, оказания помощи по восстановлению документов гражданским лицам, разделенным в ситуации, когда не работает граница», — рассказала Москалькова.

Она обратила внимание, что многие, в частности, не могут оформить пенсию, потому что нет подтверждения их работы на территории Украины.

В начале августа Москалькова сообщала, что в результате переговоров РФ и Украины воссоединились четыре семьи. По ее словам, гуманитарная акция прошла при поддержке Пограничной службы ФСБ России, Минобороны России и Международного Комитета Красного Креста.

Омбудсмен рассказала, что благодаря совместным усилиям в Россию вернулся 13-летний мальчик, а также женщина, уехавшая на Украину для ухода за родственником, не имевшая возможности вернуться. В свою очередь, на Украину вернули трех человек.

Ранее Москалькова обратилась в ООН после атак ВСУ на Курскую область.

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