Россиянин напал на супругу с ножом из-за того, что она отказалась рожать десятого ребенка

На Алтае суд вынес приговор мужчине, который избивал супругу и мать девяти его детей. Об этом сообщает kp.

Россиянин уже давно хотел десятого ребенка и не раз говорил об этом жене, но женщина не могла забеременеть и в целом отказывалась от этой идеи. Всего в семье шесть сыновей и три дочери. Супруги не раз получали выплаты как многодетная семья.

Впервые мужчина напал на возлюбленную в октябре прошлого года. Он упрекал жену в том, что она набрала вес и якобы из-за этого не может забеременеть. В результате он избил супругу рукояткой ножа. Сначала женщина обратилась к правоохранителям, но вскоре подала в суд ходатайство о прекращении преследования.

Позже, по данным суда, позже женщина захотела развестись, но это не понравилось мужу. Он облил россиянку бензином, приказал встать на колени, после чего стал угрожать и чиркать зажигалкой.

«В судебном заседании супруги обратились с просьбой прекратить уголовное дело за примирением сторон, однако мировым судьей в удовлетворении ходатайства было отказано», – сообщается в публикации.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к году лишения свободы.

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