В Грузии появится реестр педофилов

В Грузии создадут цифровой реестр, с данными о гражданах, которым вынесли приговоры за педофилию и другие преступления сексуального характера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Специальную следственную службу республики.

«Специальная следственная служба создаст электронный реестр, в котором будут зарегистрированы лица, осужденные за педофилию и сексуальные вымогательства, которых ограничат в правах, и за которыми будет вестись наблюдение», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что через создание списка осужденных силовики хотят снизить случаи педофилии и шантажа интимными фотографиями. К лицам, которые попадут в перечень, будут применяться различные меры: запреты на проживание с подростками, на приближение менее чем на 30 метров к школам, на перевозку пассажиров и ряд других.

Кроме того, осужденным нужно будет периодически отмечаться у следователя и предоставлять актуальные данные о себе. Преступников будут также навещать по месту жительства сотрудники правоохранительных органов.

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