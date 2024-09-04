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В Грузии появится реестр педофилов

Следователи Грузии создадут цифровой реестр осужденных за педофилию

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Александр Имедашвили/РИА «Новости»

В Грузии создадут цифровой реестр, с данными о гражданах, которым вынесли приговоры за педофилию и другие преступления сексуального характера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Специальную следственную службу республики.

«Специальная следственная служба создаст электронный реестр, в котором будут зарегистрированы лица, осужденные за педофилию и сексуальные вымогательства, которых ограничат в правах, и за которыми будет вестись наблюдение», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что через создание списка осужденных силовики хотят снизить случаи педофилии и шантажа интимными фотографиями. К лицам, которые попадут в перечень, будут применяться различные меры: запреты на проживание с подростками, на приближение менее чем на 30 метров к школам, на перевозку пассажиров и ряд других.

Кроме того, осужденным нужно будет периодически отмечаться у следователя и предоставлять актуальные данные о себе. Преступников будут также навещать по месту жительства сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось об инциденте в Екатеринбурге, где учителя музыки приговорили к 23 годам колонии за насилие над детьми и съемку порнографических материалов. В его деле насчитывается 136 эпизодов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как неуловимого «тулунского маньяка» поймали с помощью авторучки.

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