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Рада поддержала отставку главы Минюста Украины

Рада большинством голосов поддержала отставку главы Минюста Украины Малюськи

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины утвердила отставку министра юстиции Дениса Малюськи. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«Совет поддержал увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции Украины. «За» проголосовали 249 депутатов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что министр подал заявление об отставке накануне.

Малюська находился в зале в момент голосования.

4 сентября Верховная рада утвердила отставку главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и главы Министерства защиты окружающей среды Руслана Стрельца.

Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке. Заявление дипломата должны были рассмотреть на ближайшем заседании парламента. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Кулебу на посту главы украинского МИД может заменить его заместитель Андрей Сибига.

Ранее на Украине выразили обеспокоенность после отставок в правительстве.

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