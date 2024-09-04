Россиянин таинственно исчез по дороге из Бийска в Иркутскую область

В Иркутской области пропал 46-летний Алексей Морозов, который ехал из Бийска в Братск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По информации правоохранителей, 31 августа мужчина вместе с пожилой матерью выехали из Бийска Алтайского края. В районе деревни Северный Кадуй водитель поссорился с родственницей: та обвинила сына в том, что он слишком много курит. Разозлившись, он высадил мать и продолжил поездку один.

Спустя время «Киа Шума», принадлежащую мужчине, нашли у деревни Килим в Иркутской области. Автомобиль полностью сгорел. Рядом нашли документы и вещи, принадлежавшие пропавшему.

Правоохранители устанавливают местонахождение мужчины. На вид пропавшему 45-50 лет, рост около 180 сантиметров. Мужчина отличается крупным телосложением, у него темно-русые волосы и голубые глаза. С левой стороны во рту отсутствуют зубы. На правой руке он носил золотой перстень, на левой — обручальное кольцо из серебра.

Ранее, стало известно, что пропавшая в Ленобласти 12-летняя девочка сбежала из дома.