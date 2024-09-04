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Россиянин обратился в суд, чтобы вернуться в квартиру, откуда его выгнала бывшая жена

Житель Перми обратился в суд, потому что бывшая жена не пускала его в квартиру

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Depositphotos

Пермяк, которого выгнала из квартиры экс-супруга, через суд вернул себе ключи, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Как уточняется, мужчина решил обратиться в суд, потому что бывшая жена не позволяла попасть ему в их общую квартиру после развода. Судья встал на его сторону и обязал ответчицу не чинить препятствий в пользовании жилым помещением, однако женщина все равно отказывалась пустить бывшего мужа домой.

Тогда жителю Перми пришлось обращаться за помощью к судебным приставам. Они вручили женщине постановление о возбуждении исполнительного производства, а затем вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. Только оплатив штраф, бывшая жена передала мужчине ключи от квартиры.

«Факт вселения мужчины был зафиксирован в акте, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — говорится на сайте службы.

Ранее пенсионер полтора года жил в машине после того, как его выгнал из дома собственный сын.

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