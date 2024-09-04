Предприниматели-владельцы кошек больше верят в свой успех на маркетплейсах

У большинства предпринимателей (65%) есть домашние животные. Чаще всего предприниматели заводят кошек (71%) и собак (44%), а также рыбок (8%). Такие данные следуют из исследования Ozon, аналитики которого решили выяснить, есть ли разница между любителями котов и собак.

По данным исследования, предприниматели верят в рост собственного дела независимо от наличия домашнего питомца.

Для большинства предпринимателей (63%) маркетплейсы стали первым бизнесом. Среди них у 37% есть собака, а кошка – у 46%.

По данным опроса, собачники и кошатники назвали схожие навыки, необходимые для успешного бизнеса. Мнение респондентов разошлись лишь в одном пункте: владельцы кошек чаще собачников отмечают умение эффективно организовать производство (31% против 22%).

Также результаты исследования показали, что только 3% респондентов никогда не занимаются бизнес-вопросами в выходные и праздничные дни. Однако владельцы черепашек и птиц (кроме попугаев) все же работают по выходным.