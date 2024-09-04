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В Петербурге четырехлетний мальчик выпал из окна под ноги прохожим

В Петербурге оставшийся с прабабушкой ребенок выпал из окна второго этажа

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик упал с высоты второго этажа и получил закрытый перелом таза, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, несчастный случай произошел накануне утром в доме на Большом Сампсониевском проспекте. В момент инцидента мать мальчика была на работе, а его отец вышел, чтобы проводить в школу старшую дочь. В квартире с ребенком оставалась прабабушка, которая оставила его без присмотра на пару минут, чтобы закрыть открытое для проветривания окно в соседней комнате.

Дошкольнику, который с нетерпением ожидал возвращения отца, хватило этого времени, чтобы забраться на подоконник и вместе с москитной сеткой вывалиться из окна. Женщина, сидевшая в кафе напротив, заметила его падение и вызвала скорую. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, мальчик едва не упал на голову мужчины, который в этот проходил под окном.

На помощь ребенку пришли сотрудники ДПС, им пострадавший рассказал, что выпал из окна, когда высматривал папу. Тот успел вернуться к приезду скорой и отправился вместе с сыном в детскую больницу. Медики оценивают состояние пострадавшего как среднетяжелое. Ведется проверка.

Ранее в Уфе девочка выпала из окна третьего этажа, пытаясь сбежать из детского дома.

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