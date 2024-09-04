Многодетную беременную россиянку поймали с купленными наркотиками и оштрафовали

В Тюмени задержали многодетную беременную женщину, которая купила себе наркотики. О решении суда сообщает Ura.ru.

В материалах дела говорится, что тюменка заказала через интернет наркотическое средство для личного употребления общей массой не менее 1,88 грамма, что является значительным размером. Она забрала товар и через 10 минут была остановлена правоохранителями.

Женщину отправили под суд, но учли смягчающих обстоятельств — наличие на иждивении четверых малолетних детей и беременность подсудимой. В итоге многодетную мать оштрафовали на 10 тыс. рублей. Кроме того, у осужденной конфисковали телефон, с помощью которого она заказывала запрещенное вещество.

Ранее женщина пожаловалась полицейским на своего наркодилера и была задержана.