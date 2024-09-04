В Курской области почти месяц не могут найти пропавшую журналистку

Пропавшая в Курской области заместитель главного редактора газеты «Суджанские вести» Инна Демьяненко почти месяц не выходит на связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального отделения Союза журналистов России (СЖР) Ольгу Болдыреву.

«Связи с Инной Демьяненко нет, информация о ней есть у соответствующих служб, продолжаем поиски», — сказала Болдырева.

13 августа коллеги журналистки сообщили, что последний раз она выходила на связь 5 августа перед вторжением ВСУ в регион, которое началось утром 6 августа. С того момента ее телефон выключен.

Демьяненко 25 лет является членом СЖР и более 30 лет работает в средствах массовой информации.

В министерстве информации региона сообщали, что заместитель главного редактора газеты отработала 5 августа полный рабочий день и ушла домой. После этого никому не удалось с ней связаться.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.