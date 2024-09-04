В метро Екатеринбурга девушка упала на пути

В метро Екатеринбурга временно остановили движение поездов из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщает метрополитен города.

Инцидент произошел на станции «Уральская». Поезд успел подъехать к платформе только первым вагоном. Выяснилось, что на путях оказалась девушка, она жива, причина произошедшего не уточняется.

Из-за инцидента движение на некоторое время останавливалось, но спустя не более чем полчаса после сообщения о произошедшем все восстановили.

Как сообщает Е1 со ссылкой на пассажиров, человека сбили, после чего вагон немного подпрыгнул. Известно, что всем пришлось покинуть состав, станцию закрывали.

«Все выходили через один вагон, остальные заблокировали», – поделился очевидец.

Ситуацию прокомментировал директор метро. По его словам, девушка попала под поезд, следовавший со станции «Машиностроителей». Специалисты подземки помогли ей подняться на платформу, после чего ее осмотрели сотрудники скорой помощи.

Ранее в метро Петербурга под колесами поезда оказался человек.