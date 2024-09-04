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В России предложили распространить проект «Социальная няня» на все регионы

Депутат Башанкаев: проект «Социальная няня» нужно распространить на всю Россию

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Depositphotos

Во всей России необходимо запустить проект «Социальная няня», в рамках которого специалист будет помогать многодетным семьям с маленькими детьми. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Проект уже запустили в одном из роддомов Санкт-Петербурга, однако, его нужно распространить и на другие регионы, считает депутат. По его словам, социальную няню города будут выделять из своего бюджета, она будет помогать родителям в течение минимум шести часов в неделю до момента, пока ребенку не исполнится 1,5 года, в семьях участников СВО — до трех лет.

«Такие няни — это профессиональные соцработники с дополнительным медицинским образованием. Курсы их подготовки на базе роддома включают занятия по правилам основного ухода за новорожденным ребенком. Социальные няни умеют все — оказывать первую помощь, укладывать спать, пеленать, кормить. И, по их собственным словам, делают это с большой радостью», — отметил Башанкаев.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина до этого говорила, что многодетных родителей необходимо привлекать к урокам семьеведения, которые в этом году будут проходить в российских школах. Для детей знакомство с их опытом будет интересно, пояснила она.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи еще в нескольких регионах ДФО получат выплаты на погашение ипотеки.

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