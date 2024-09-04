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На Алтае мужчина обезобразил лицо девушки, разбив о ее голову стакан

В Белокурихе мужчина обезобразил лицо девушки, разбив о ее голову стакан

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Инцидент Барнаул/VK

В Алтайском крае мужчина набросился на отдыхавшую в ресторане девушку и обезобразил ей лицо. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 августа в заведении «Встреча у реки». По словам потерпевшей, которая приехала в город вместе с друзьями из Бийска, один из гостей ресторана подошел к ней и разбил о ее голову стакан.

На кадрах размещенного пабликом видео мужчина в черном действительно подходит к компании из двоих молодых людей и двух девушек, которая отдыхает за столиком, и выливает на потерпевшую пиво, а потом с силой бьет ее стеклянным стаканом. После этого незнакомец переключается на одного из спутников девушки, завязывается драка. В результате случившегося двоим потребовалась помощь медиков. Их госпитализировали в городскую больницу.

По информации паблика, нападавший также уроженец Бийска.

Ранее россиянка устроила драку в парикмахерской и ударила мастера ножницами из-за стрижки.

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