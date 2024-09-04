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Члена Либертарианской партии задержали в Москве

В ЛПР сообщили, что члена партии Бурякова задержали и избили в Москве

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Global Look Press

Сотрудники полиции задержали члена Либертарианской партии России (ЛПР) Сергея Бурякова, во время «осмотра жилища» его избили. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе партии.

«Сегодня в шесть утра у члена ЛПР прошел так называемый «осмотр жилища» и последующее задержание. Сотрудники полиции провели осмотр жилища у члена партии и юриста Сергея Бурякова. При проведении «осмотра» его избили. Девушка Сергея говорит, что видела на нем кровь. Сейчас он задержан и доставлен в ОВД Басманный. Мы предполагаем, что на Сергея хотят составить протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованию полицейских — прим. «Газеты.Ru»). Вчера у члена партии Катерины Михайловой прошел также осмотр и далее был составлен протокол о якобы неповиновении сотрудникам», — сказали в ЛПР.

3 сентября в партии сообщили «Газете.Ru», что полиция приходила к активистке Екатерине Михайловой, подавшей заявление о проведении митинга в поддержку Павла Дурова. В партии отметили, что сотрудники полиции пришли под видом «соседей».

27 августа Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что ЛПР подала заявку на проведение митинга в Москве в поддержку Павла Дурова после его ареста во Франции. Организаторы направили уведомление в мэрию о проведении публичного мероприятия на проспекте Сахарова 7 сентября. Как сообщили в ЛПР, с помощью митинга они хотели продемонстрировать несогласие россиян с преследованием Дурова. Митинг не был согласован, отказ объяснили коронавирусными ограничениями».

Ранее депутата из Карелии обвинили в сборе сведений, являющихся гостайной.

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