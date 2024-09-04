Россиянам объяснили, как вести себя при встрече с лосем

При встрече с лосем не стоит совершать резких движений или пытаться приблизиться к нему. Об этом «Москве 24» рассказал биолог Павел Глазков.

«Если вы заметили лося, не стоит приближаться к нему. Идет гон, и животное агрессивно. Плюс в городе зверь оказывается в стрессовой ситуации и может из-за этого напасть на человека. <...> Поскольку животные плохо видят, отпугнуть его можно, подняв куртку над головой и раскачиваясь из стороны в сторону. Либо можно спрятаться за толстым деревом и походить вокруг него, скрываясь от животного», — посоветовал биолог.

По его словам, до середины октября у этих животных будет длиться брачный сезон, поэтому они могут активно перемещаться, появляться в лесопарках и на трассах. В связи с этим Глазков советует водителям соблюдать осторожность и снижать скорость при передвижении в темное время суток. Владельцам собак советуют держать их на поводке во время прогулки в лесу, потому что они могут спровоцировать нападение лаем.

В министерстве экологии и природопользования Московской области до этого призывали водителей быть осторожными из-за агрессии лосей. Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов отмечал, что встречи с лосями для людей крайне опасны.

Ранее сообщалось, что автомобиль экс-депутата Рашкина столкнулся с лосем.