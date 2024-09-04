Стали известны подробности загадочного убийства россиянина в Таиланде

В Пхукете в канаве у статуи змеевидного существа нашли тело россиянина Ильи Орлова со следами пыток. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, тело 27-летнего приезжего из Свердловской области местные жители нашли 3 сентября. Парень голый по пояс лежал в канаве неподалеку от статуи Наги — змееподобного мифического существа в индуизме и буддизме. Полиция нашла рядом с телом сумку, в которой был его российский паспорт, банковские карты, а также паспорт на имя женщины.

Эксперты осмотрели тело погибшего. На нем было много следов побоев и ножевые ранения: на лице были синяки вокруг глаз и уха, на кадыке и под подбородком, а на обеих руках — глубокие порезы до кости. Раны также зафиксировали на левой ноге. К моменту обнаружения молодой человек был мертв уже более 12 часов.

При этом при осмотре места преступления полиция не нашла следов борьбы и крови. Это натолкнуло на мысль, что Орлова убили в другом месте, а в канаву привезли уже мертвым. Власти Пхукета проводят расследование, они подозревают, что девушка, чьи документы нашли в сумке россиянина, еще жива. Также полиция считает, что у россиянина мог возникнуть конфликт с местными бандитами.

Ранее двое россиян погибли из-за схода оползня в Таиланде.