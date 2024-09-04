Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших при обстрелах Белгородской области

Гладков: в больнице Белгорода после обстрелов ВСУ остаются семь детей

close
«Настоящий Гладков»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Семь детей в Белгородской области находятся в больнице после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сейчас у нас в детской областной больнице города Белгорода находятся семь детей. В Москву мы отправили троих. Два ребенка находятся в реанимации с тяжелом состоянии», — пояснил Гладков.

Накануне ВСУ атаковали беспилотниками три населенных пункта Белгородской области. Гладков рассказал, что украинский FPV-дрон атаковал храм Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожар потушили. Еще один беспилотник атаковал соцобъект в селе, повредив кровлю здания.

До этого ВСУ во время атаки региона разрушили детский сад в Белгороде. Также в городе зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты.

На фоне предыдущих атак закрыли на неделю 20 школ, находящихся на Харьковской горе Белгорода. Также из-за обстрелов ВСУ была прекращена работа всех детских садов в этом районе.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами