Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших при обстрелах Белгородской области

Семь детей в Белгородской области находятся в больнице после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сейчас у нас в детской областной больнице города Белгорода находятся семь детей. В Москву мы отправили троих. Два ребенка находятся в реанимации с тяжелом состоянии», — пояснил Гладков.

Накануне ВСУ атаковали беспилотниками три населенных пункта Белгородской области. Гладков рассказал, что украинский FPV-дрон атаковал храм Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожар потушили. Еще один беспилотник атаковал соцобъект в селе, повредив кровлю здания.

До этого ВСУ во время атаки региона разрушили детский сад в Белгороде. Также в городе зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты.

На фоне предыдущих атак закрыли на неделю 20 школ, находящихся на Харьковской горе Белгорода. Также из-за обстрелов ВСУ была прекращена работа всех детских садов в этом районе.

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