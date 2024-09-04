Активист из Ганы обнимался с деревом 24 часа, привлекая внимание к проблемам экологии

Житель Ганы побил мировой рекорд по самому долгому обниманию дерева, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Абдул Хаким Авал, 23-летний журналист и экоактивист, стал рекордсменом, обнимаясь с деревом у Культурного центра в Кумаси в течение 24 часов 21 минуты. Ему не разрешалось делать перерывы на отдых, согласно утвержденным правилам, он должен был стоять и обнимать дерево на протяжении всего времени.

«Деревья — важнейший ресурс, от которого зависит жизнь всего человечества, [однако они] становятся в Гане дефицитом», — сообщил Абдул после попадания в Книгу рекордов.

Он рассказал, что таким образом пытался привлечь внимание к необходимости борьбы с опустыниванием, и надеется вдохновить общество на высадку деревьев. Активист также взял на себя обязательство посадить 1 461 саженцев — по количеству минут, проведенных в объятиях с деревом.

Известно, что предыдущий рекорд был установлен угандийский активисткой Фейт Патрисией Ариокот в начале 2024 года. Как уточняется, она продержалась 16 часов.

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