Роспотребнадзор предупредил о риске распространения птичьего гриппа

Риск распространения птичьего гриппа в России — очень высокий, работникам птицефабрик необходимо прививаться. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости.

«Риск распространения птичьего гриппа остается очень высоким», — сказала она.

На фоне этого очень актуальным остается вакцинация от гриппа людей, которые работают с птицей, подчеркнула Попова.

В июне Всемирная организация здравоохранения заявила о первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2). Источник заражения неизвестен. Вирус был обнаружен у домашней птицы в Мексике, при этом зараженный не контактировал с ней.

После этого первый случай заражения птичьим гриппом зарегистрировали в Австралии.

Птичий грипп пока не передавался от человека к человеку. Ученые обеспокоены тем, что вирус приобретет способность передаваться от зараженного человека к здоровому.

Ранее в ВОЗ предупредили о возможности возникновения новой пандемии.