Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» судят за жестокое убийство своей беременной девушки

В Омске судят бывшего бойца ЧВК «Вагнер», который убил беременную девушку из-за сломанной ею колонки, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, процесс над 36-летним рецидивистом Сергеем Козловым, обвиняемым в жестоком убийстве, проходит в Омском областном суде. Фигурант, бывший штурмовик ЧВК «Вагнер», согласно версии следствия, в октябре 2023 года расправился со своей 18-летней девушкой Дарьей, которая находилась на позднем сроке беременности.

Судмедэксперты насчитали на теле убитой 138 повреждений, включая черепно-мозговую травму, перелом носа, ушиб головного мозга, разрыв печени, закрытую травму живота. Расправа произошла при свидетелях, они утверждали, что Козлов прыгал на животе и груди жертвы и кричал, что она недостойна стать матерью его ребенка.

Оказалось, что перед своей гибелью Дарья сломала музыкальную колонку мужчины, тот вышел из себя и начал бить девушку гаджетом по голове, пока корпус колонки не раскололся на части, а затем принялся пинать девушку, наступил ей на шею и стал сдавливать. Известно, что собутыльникам Козлова, которые безуспешно пытались его успокоить, стало плохо от увиденного, они выбежали на улицу.

Пока неизвестно, какой срок запросит гособвинение Козлову, однако процесс уже вышел на конечную стадию. Сообщается, что ранее подсудимый уже не раз привлекался к уголовной ответственности. В июле 2021 года суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью, и мужчина получил шесть с половиной лет колонии, но в дальнейшем был завербован в ЧВК «Вагнер», участвовал в боевых действиях, обзавелся медалью «За отвагу» и вернулся со спецоперации летом 2023 года.

Теперь Козлова судят за «убийство женщины, находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью». Сначала фигурант отрицал причастность к гибели Дарьи, утверждал, что планировал воспитывать с ней общего ребенка, а затем все же частично признал свою вину. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, в ожидании приговора мужчина находится в СИЗО.

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