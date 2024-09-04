Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» судят за жестокое убийство своей беременной девушки

В Омске экс-боец ЧВК «Вагнер» расправился со своей 18-летней беременной девушкой

close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Омске судят бывшего бойца ЧВК «Вагнер», который убил беременную девушку из-за сломанной ею колонки, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, процесс над 36-летним рецидивистом Сергеем Козловым, обвиняемым в жестоком убийстве, проходит в Омском областном суде. Фигурант, бывший штурмовик ЧВК «Вагнер», согласно версии следствия, в октябре 2023 года расправился со своей 18-летней девушкой Дарьей, которая находилась на позднем сроке беременности.

Судмедэксперты насчитали на теле убитой 138 повреждений, включая черепно-мозговую травму, перелом носа, ушиб головного мозга, разрыв печени, закрытую травму живота. Расправа произошла при свидетелях, они утверждали, что Козлов прыгал на животе и груди жертвы и кричал, что она недостойна стать матерью его ребенка.

Оказалось, что перед своей гибелью Дарья сломала музыкальную колонку мужчины, тот вышел из себя и начал бить девушку гаджетом по голове, пока корпус колонки не раскололся на части, а затем принялся пинать девушку, наступил ей на шею и стал сдавливать. Известно, что собутыльникам Козлова, которые безуспешно пытались его успокоить, стало плохо от увиденного, они выбежали на улицу.

Пока неизвестно, какой срок запросит гособвинение Козлову, однако процесс уже вышел на конечную стадию. Сообщается, что ранее подсудимый уже не раз привлекался к уголовной ответственности. В июле 2021 года суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью, и мужчина получил шесть с половиной лет колонии, но в дальнейшем был завербован в ЧВК «Вагнер», участвовал в боевых действиях, обзавелся медалью «За отвагу» и вернулся со спецоперации летом 2023 года.

Теперь Козлова судят за «убийство женщины, находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью». Сначала фигурант отрицал причастность к гибели Дарьи, утверждал, что планировал воспитывать с ней общего ребенка, а затем все же частично признал свою вину. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, в ожидании приговора мужчина находится в СИЗО.

Ранее расчленивший россиянку экс-боец СВО после расправы устроил вечеринку с близнецом жертвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами