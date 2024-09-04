«Эмоции на пределе»: хабаровский кандидат от ЛДПР объяснил, почему подрался с местным жителем

Кандидат в городскую думу Хабаровска от ЛДПР Александр Филин собирается извиниться перед местным жителем, с которым подрался около подъезда во время распространения агитационных листовок. Об этом Филин заявил «Газете.Ru».

«На встрече с партийным активом председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, действительно, поднял меня с места и публично отругал за несдержанность и за то, что я не смог прекратить конфликт. Это мой первый опыт ведения кампании, и сегодня эмоции на пределе как никогда. Свою ошибку осознал. Председатель ЛДПР, конечно, прав, что не надо идти на поводу провокаций. Жителям дома я обязательно принесу свои извинения», — сказал он.

2 сентября Филин со своим приятелем пытался зайти в подъезд одного из домов, чтобы раздать агитационные листовки, однако один из жильцов отказался пропускать их внутрь. Как сообщил Telegram-канал Amur Mash, после этого молодые люди несколько раз ударили мужчину и оскорбили его. Инцидент попал на камеру домофона. По данным СМИ, жители дома готовят коллективную жалобу на Филина в местный избирком.

Как рассказала «Газете.Ru» председательница дома, Филин не извинился перед пострадавшим. Она предположила, что из-за драки кандидата от ЛДПР могут снять с выборов.

Ранее в Кургане «Партия пенсионеров» отказалась от кандидата из-за человека в костюме динозавра.