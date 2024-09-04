Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Эмоции на пределе»: хабаровский кандидат от ЛДПР объяснил, почему подрался с местным жителем

Кандидат в гордуму Хабаровска пообещал извиниться за драку у подъезда

Кандидат в городскую думу Хабаровска от ЛДПР Александр Филин собирается извиниться перед местным жителем, с которым подрался около подъезда во время распространения агитационных листовок. Об этом Филин заявил «Газете.Ru».

«На встрече с партийным активом председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, действительно, поднял меня с места и публично отругал за несдержанность и за то, что я не смог прекратить конфликт. Это мой первый опыт ведения кампании, и сегодня эмоции на пределе как никогда. Свою ошибку осознал. Председатель ЛДПР, конечно, прав, что не надо идти на поводу провокаций. Жителям дома я обязательно принесу свои извинения», — сказал он.

2 сентября Филин со своим приятелем пытался зайти в подъезд одного из домов, чтобы раздать агитационные листовки, однако один из жильцов отказался пропускать их внутрь. Как сообщил Telegram-канал Amur Mash, после этого молодые люди несколько раз ударили мужчину и оскорбили его. Инцидент попал на камеру домофона. По данным СМИ, жители дома готовят коллективную жалобу на Филина в местный избирком.

Как рассказала «Газете.Ru» председательница дома, Филин не извинился перед пострадавшим. Она предположила, что из-за драки кандидата от ЛДПР могут снять с выборов.

Ранее в Кургане «Партия пенсионеров» отказалась от кандидата из-за человека в костюме динозавра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами