«Партия пенсионеров» отказалась от кандидата из-за человека в костюме динозавра

В Кургане кандидата в депутаты городской думы Андрея Пирожкова исключили из списка «Партии пенсионеров». Это произошло после того, как полиция задержала агитаторов партии в костюмах динозавров. Сам Пирожков рассказал «Газете.Ru», что такую форму агитации придумал сам глава регионального отделения партии, а динозавры — «просто повод».

«Решение об использовании динозавров принималось Ярославом Климко, как руководителем областного отделения партии. Он полностью контролирует агитационную кампанию на этих выборах. Акцию с динозаврами придумал он. Это не сложно понять, ведь сам Ярослав Климко после происшествия писал в своих соцсетях о том, что динозавров нужно защитить, а также использовал динозавров на всех установочных партийных мероприятиях с кандидатами. Поэтому динозавры — это просто повод. Официальную «фантастическую» версию он озвучил — во всем виноваты динозавры, а как оно было на самом деле — вряд ли кому-то расскажет и будет продолжать каждый день придумывать новые версии», — заявил Пирожков.

Он считает, что Ярослав Климко хочет помочь избраться в гордуму своей родственнице — тоже кандидату от «Партии пенсионеров». Пирожков уверен, что его «активная кампания помешала планам Климко».

«Скорее всего это и является истинной причиной, по которой было принято решение о исключении меня из списка кандидатов. Важно отметить, что избирательная комиссия еще решение не вынесло. Не удивлюсь, если юристы Ярослава Климко допустили ошибки в документах и нарушили партийный устав», — заключил кандидат.

До этого стало известно, что в Кургане суд оштрафовал двух мужчин, которые агитировали за «Партию пенсионеров». Их обвинили в том, что костюмы динозавров скрывали лица, а это нарушает правила проведения одиночного пикета. Волонтеры вышли на улицу в костюмах динозавров с табличками «Мы не динозавры, мы пенсионеры».

За агитацию с динозаврами из списка партии на выборах в гордуму исключили бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова. Председатель отделения партии Ярослав Климко сообщил Ura.Ru, что динозавры были идеей Пирожкова и стали «последней каплей».

«Как бы смешно это не выглядело, получился митинг с сокрытием лица. Президиум партии принял решение об исключении его из списка», — заявил Климко.

После исключения из списка партии Пирожков претендует на место в гордуме в качестве одномандатника.

Ранее сообщалось, что в Курской области пройдет досрочное голосование на выборах губернатора.