В Министерстве энергетики США заявили, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в августе пополнила стратегический нефтяной резерв (SPR) на 4,2 млн баррелей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что это максимальный прирост резерва с начала 2024 года. Предыдущий (3,3 млн баррелей) был зафиксирован в январе и мае.

Подчеркивается, что в ближайшие месяцы правительство США продолжит пополнять стратегический нефтяной резерв страны.

До этого губернатор американского штата Северная Дакота Дуг Бергам заявил, что политика действующего президента США Джо Байдена в сфере энергетики помогла Российской Федерации.

Он отметил, что в настоящее время Вашингтон ведет две опосредованные войны. Первая — это конфликт с РФ, а вторая — это противостояние с Ираном. По словам политика, обе эти страны финансируют ведение боевых действий за счет полученных с продажи нефти средств.

Губернатор пояснил, что решения главы государства привели к росту инфляции в США.

Ранее журналисты выяснили, что стратегический запас нефти США находится на минимальных уровнях за последние 30 лет.