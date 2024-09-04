Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США в августе максимально в 2024 году пополнили стратегический нефтяной резерв

США в августе пополнили нефтяной резерв на 4,2 млн баррелей

close
Gregory Bull/AP

В Министерстве энергетики США заявили, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в августе пополнила стратегический нефтяной резерв (SPR) на 4,2 млн баррелей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что это максимальный прирост резерва с начала 2024 года. Предыдущий (3,3 млн баррелей) был зафиксирован в январе и мае.

Подчеркивается, что в ближайшие месяцы правительство США продолжит пополнять стратегический нефтяной резерв страны.

До этого губернатор американского штата Северная Дакота Дуг Бергам заявил, что политика действующего президента США Джо Байдена в сфере энергетики помогла Российской Федерации.

Он отметил, что в настоящее время Вашингтон ведет две опосредованные войны. Первая — это конфликт с РФ, а вторая — это противостояние с Ираном. По словам политика, обе эти страны финансируют ведение боевых действий за счет полученных с продажи нефти средств.

Губернатор пояснил, что решения главы государства привели к росту инфляции в США.

Ранее журналисты выяснили, что стратегический запас нефти США находится на минимальных уровнях за последние 30 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами