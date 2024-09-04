В Сбербанке прогнозируют рост средств, украденных мошенниками у россиян

Объем похищенных мошенниками средств в 2024 году может увеличиться на 20% и достигнуть 300 млрд рублей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, в прошлом году злоумышленники похитили у россиян около 250 млрд рублей. Количество преступлений в сфере кибербезопасности каждый год увеличивается на 20%. Поэтому, отметил Кузнецов, объем хищений к концу нынешнего года может достигнуть 300 млрд рублей.

Зампред правления Сбербанка выразил уверенность в том, что если бизнес и государство будут действовать максимально скоординировано и активно, то дальнейшего увеличения хищений не произойдет.

До этого аналитики Сбербанка раскрыли схему мошенничества с квартирой на 25 млн рублей, которую злоумышленники создавали два месяца.

15 августа сообщалось, что Сбербанк за семь месяцев спас 180 млрд рублей своих клиентов.

Ранее россиянам назвали две самые популярные и опасные схемы мошенников.