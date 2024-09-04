В рамках ВЭФ подписано соглашение о сотрудничестве при строительстве Мокского гидроузла

Энерго-металлургический холдинг «Эн+» и правительство Бурятии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при строительстве Мокского гидроузла. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что документ о соглашении подписали директор холдинга Владимир Колмогоров и глава Бурятии Алексей Цыденов.

По словам директора «Эн+», проект Мокского гидроузла является важнейшим для компании и региона, две гидроэлектростанции дадут возможность обеспечить электричеством новые промышленные объекты, и активизируют расширение транспортной инфраструктуры в Бурятии.

До этого в пресс-службе вице-премьера российского правительства Дмитрия Патрушева заявили, что в 2024 году из федерального бюджета на строительство дамб, ремонт гидроузлов и расчистку рек выделено около 6,5 млрд рублей.

По итогам заседания коллегии Федерального агентства водных ресурсов Патрушев заявил, что за последние три года при поддержке правительства в стране построено более 50 километров дамб, расчищено свыше 220 километров русел рек и отремонтировано 137 гидротехнических сооружений. На это было выделено больше 23 млрд рублей, в 2024 году — 6,5 млрд рублей.

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