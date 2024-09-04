В России хотят наладить производство эффективных газовых турбин

Первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что в России рассматриваются планы по созданию серийного производства газовых турбин мощностью 300-400 МВт. Об этом сообщает ТАСС.

Мантуров подчеркнул, что производство турбин малой и средней мощности в текущий момент находится на уровне обеспечения текущего внутреннего спроса.

Также планируется разработать новые машины с улучшенными характеристиками и показателями эффективности, которые будут соответствовать общемировому тренду, добавил вице-премьер.

До этого прокуратура Гамбурга предъявила обвинения четырем гражданам Германии и лицу, имеющему гражданство Франции и Швейцарии, в нарушении санкций за содействие экспорту газовых турбин производства компании Siemens в Крым.

В обвинительном заключении отмечается, что данные лица знали, что конечным пунктом назначения турбин будут электростанции в Крыму.

Также стало известно, что импорт трубопроводного газа из России в страны Евросоюза (ЕС) в январе-феврале 2024 года подскочил на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа.