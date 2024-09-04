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Россия и Иордания готовят соглашение о безвизовом режиме

«Известия»: между Россией и Иорданией может быть введен безвизовый режим

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Depositphotos

Между Россией и Иорданией в ближайшее время может быть заключено соглашение о безвизовом режиме. Об этом со ссылкой на посольство РФ в Аммане сообщает газета «Известия».

По словам сотрудников дипломатического представительства, сейчас прорабатывается вопрос о заключении двустороннего соглашения об отмене визового режима для российских и иорданских туристов. Согласование находится на заключительной стадии, поэтому в ближайшее время может быть официально объявлено об установлении безвизового режима.

В посольстве также добавили, что в октябре намечается возобновить прямые регулярные авиарейсы между Амманом и Москвой. Полеты в Россию будет выполнять иорданская национальная авиакомпания Royal Jordanian. Возобновление авиасообщения приведет к увеличению турпотока между странами.

Российские дипломаты отметили, что в силу уникальности своего исторического и культурно-религиозного наследия Иордания является перспективным направлением для российских туристов.

До этого сообщалось, что Шри-Ланка упростила правила въезда для россиян.

Ранее в МИД РФ оценили вероятность введения виз в СНГ.

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