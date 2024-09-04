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Московский суд арестовал таксиста-мигранта, изнасиловавшего пассажирку

В Москве арестовали таксиста-мигранта, обвиняемого в изнасиловании пассажирки

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Depositphotos

В Москве суд избрал меру пресечения таксисту-мигранту, которого обвиняют в изнасиловании пассажирки в салоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Зюзинский районный суд поместил фигуранта уголовного дела под стражу на срок в два месяца. Мужчина пробудет под арестом до 1 ноября текущего года.

Инцидент произошел 1 сентября на улице Знаменские Садки. Водитель такси, припаркованного там, изнасиловал находившуюся в салоне пассажирку. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого и задержали его.

До этого неизвестный ворвался в квартиру россиянки и изнасиловал ее. Мужчина представился оценщиком службы курьерских заказов, проник в жилище и совершил преступление в отношении девушки.

Ранее россиянин похитил экс-жену, изнасиловал ее, держал в гараже и избил человека гвоздодером.

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