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В США арестовали экс-чиновницу Нью-Йорка по обвинению в работе незаконным иноагентом КНР

Экс-чиновницу США арестовали по обвинению в работе незаконным иноагентом Китая

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Depositphotos

В пресс-службе министерства юстиции США заявили, что американские власти арестовали бывшую представительницу администрации штата Нью-Йорк Линду Сунь по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом в пользу правительства Китая. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Сунь задержали утром 2 сентября вместе с ее мужем Кристофером Ху. Его обвиняют в преступном сговоре с целью отмывания денег и мошенничестве в банковской сфере.

В прокуратуре США отмечают, что экс-чиновница во время работы в администрации штата выполняла задания Пекина, например, организовывала встречи китайских чиновников с высокопоставленными представителями штата Нью-Йорк.

До этого Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 21 февраля арест гражданину Франции Лорану Винатье (признан в РФ иностранным агентом).

Мужчину обвиняют в отказе от исполнения законодательства об иностранных агентах. По данным следствия, в течение нескольких лет Винатье целенаправленно собирал информацию «в области военной и военно-технической деятельности России», не выполняя обязательства по предоставлению документов для регистрации как иностранный агент.

Ранее Минюст призвали ввести новые ограничения для иноагентов.

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