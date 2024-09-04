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Тюменец с наркотическими шоколадными конфетами привлек внимание полиции на улице

В Тюмени полицейские поймали наркоторговца с конфетами, начиненными гашишем

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Пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В Тюмени полицейские на улице поймали мужчину с наркотическими шоколадными конфетами. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел на Степной улице, когда патрульные заметили молодого человека, который вел себя подозрительно. Он оглядывался и ускорял шаг, пытаясь скрыться. Стражи порядка решили с ним побеседовать, и тот признался, что у него при себе имеются наркотические шоколадные конфеты.

Изъятые у него кондитерские изделия отправили на экспертизу. По ее результатам выяснилось, что конфеты содержат тетрагидроканнабинол. Злоумышленник рассказал, что сам их изготовил из шоколада и гашишного масла. Позже мужчина реализовывал продукт через тайники-закладки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее севастополец вырастил в огороде запрещенные кусты и стал фигурантом дела.

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