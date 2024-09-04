Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об опасном тренде на услуги биохакинга от блогеров

Biorise: биохакинг из сети часто приводит к интоксикации и ухудшению здоровья

close
Depositphotos

В 2024 году на фоне роста популярности биохакинга в социальных сетях появился новый опасный способ мошенничества. Блогеры, не обладающие медицинским образованием и лицензиями, предлагают свои услуги по улучшению здоровья и «оптимизации» организма, рекламируя различные препараты и методики. Это привело к значительному увеличению числа пострадавших, обращающихся за медицинской помощью после неудачных попыток самолечения, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сети клиник Biorise.

По данным Biorise, в 2024 году число пациентов, обратившихся за процедурами после попыток самолечения, выросло на 25% по сравнению с прошлым годом.

«Мы видим, что люди доверяют непроверенной информации в интернете и подвергают свое здоровье серьезной опасности. Биохакинг, преподносимый как способ улучшения качества жизни, часто приводит к обратному результату — интоксикации организма и ухудшению состояния здоровья. Мы призываем всех быть осторожными и не доверять сомнительным рекомендациям из интернета», — прокомментировал сооснователь сети клиник Камиль Вильданов.

Чтобы избежать попадания в руки мошенников, важно знать основные признаки того, что перед вами некомпетентный и потенциально опасный «специалист».

«Мошенники не имеют медицинской лицензии, которая подтверждала бы их право предоставлять медицинские услуги. Они могут избегать разговоров о наличии официального разрешения на практику. Также, настоящие специалисты всегда требуют проведения медицинских анализов и обследований перед началом любого лечения или детокс-программы. Мошенники же, как правило, предлагают «универсальные» схемы без учета индивидуальных особенностей здоровья пациента. Помимо этого, мошенники не работают в признанных медицинских учреждениях и не имеют никакого отношения к официальным медицинским организациям. Они могут предлагать свои услуги через личные блоги или социальные сети, избегая прозрачности и ответственности», — рассказали в Biorise.

Основные симптомы интоксикации после самолечения включают: сильная усталость и слабость; головокружение и головные боли; тошнота и рвота; расстройства пищеварения; нарушение сердечного ритма; потеря сознания.

Оказание медицинских услуг без соответствующей лицензии в Российской Федерации запрещено законом. Согласно Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011, медицинские услуги могут предоставляться только лицензированными учреждениями и специалистами.

«Нарушение этого закона может повлечь за собой административную и уголовную ответственность», — напомнили в сети клиник.

Ранее россиянам раскрыли главные «красные флаги» психологов-шарлатанов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами