Россиян предупредили об опасном тренде на услуги биохакинга от блогеров

В 2024 году на фоне роста популярности биохакинга в социальных сетях появился новый опасный способ мошенничества. Блогеры, не обладающие медицинским образованием и лицензиями, предлагают свои услуги по улучшению здоровья и «оптимизации» организма, рекламируя различные препараты и методики. Это привело к значительному увеличению числа пострадавших, обращающихся за медицинской помощью после неудачных попыток самолечения, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сети клиник Biorise.

По данным Biorise, в 2024 году число пациентов, обратившихся за процедурами после попыток самолечения, выросло на 25% по сравнению с прошлым годом.

«Мы видим, что люди доверяют непроверенной информации в интернете и подвергают свое здоровье серьезной опасности. Биохакинг, преподносимый как способ улучшения качества жизни, часто приводит к обратному результату — интоксикации организма и ухудшению состояния здоровья. Мы призываем всех быть осторожными и не доверять сомнительным рекомендациям из интернета», — прокомментировал сооснователь сети клиник Камиль Вильданов.

Чтобы избежать попадания в руки мошенников, важно знать основные признаки того, что перед вами некомпетентный и потенциально опасный «специалист».

«Мошенники не имеют медицинской лицензии, которая подтверждала бы их право предоставлять медицинские услуги. Они могут избегать разговоров о наличии официального разрешения на практику. Также, настоящие специалисты всегда требуют проведения медицинских анализов и обследований перед началом любого лечения или детокс-программы. Мошенники же, как правило, предлагают «универсальные» схемы без учета индивидуальных особенностей здоровья пациента. Помимо этого, мошенники не работают в признанных медицинских учреждениях и не имеют никакого отношения к официальным медицинским организациям. Они могут предлагать свои услуги через личные блоги или социальные сети, избегая прозрачности и ответственности», — рассказали в Biorise.

Основные симптомы интоксикации после самолечения включают: сильная усталость и слабость; головокружение и головные боли; тошнота и рвота; расстройства пищеварения; нарушение сердечного ритма; потеря сознания.

Оказание медицинских услуг без соответствующей лицензии в Российской Федерации запрещено законом. Согласно Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011, медицинские услуги могут предоставляться только лицензированными учреждениями и специалистами.

«Нарушение этого закона может повлечь за собой административную и уголовную ответственность», — напомнили в сети клиник.

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