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Россиян предупредили об основных признаках атеросклероза

Врач Фомичева: атеросклероз сам по себе не болит, но тихо уничтожает организм

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Атеросклероз сосудов — это заболевание, при котором на стенках артерий изнутри откладываются атеросклеротические бляшки, состоящие из жиров (холестерин), клеток воспаления и кальция. Значительные отложения внутри сосуда могут приводить к сужению артерии и снижению кровотока по ней. О том, по каким признакам можно заподозрить атеросклероз, «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

Она отметила, что атеросклероз чаще всего мультифокальный, то есть распространяется по многим артериям в организме. Сам по себе он «не болит», но тихо уничтожает человеческий организм.

Признаки, по которым можно определить наличие атеросклероза, зависят от того, какие именно артерии поражены.

При атеросклерозе коронарных артерий (сосуды в сердце) могут появиться такие симптомы: боль в грудной клетке, одышка, снижение толерантности к физической нагрузке. Если не лечить, может развиться инфаркт миокарда.

Для атеросклероза сосудов шеи характерны симптомы: головокружение, головная боль, шум в ушах.

Если имеется атеросклероз нижних конечностей, то у человека появляется «перемежающаяся хромота», то есть невозможно долго стоять одновременно на двух ногах, возникают боли в ногах, судороги, похолодание конечностей, часто мерзнут ноги.

Если поражены мозговые артерии, нарушается мозговое кровоснабжение, что может приводить к снижению памяти, нарушению концентрации внимания, вплоть до инсульта.

«Если вы хотите знать, здоровы ли ваши сосуды, необходимо сдать анализ крови на липидный профиль и выполнить ультразвуковое исследования сосудов (сонных артерий, мозговых артерий, артерий нижних конечностей). С артериями сердца все не так просто, они недоступны для ультразвуковых методов. Поэтому для того, чтобы узнать проходимость коронарных артерий необходимо выполнить коронароангиографию», — добавила врач.

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