Стало известно, где россияне будут путешествовать в сентябре

Серьезнее всего увеличился интерес путешественников в сентябре к Благовещенску и Петропавловску-Камчатскому: в обоих городах уже забронировано в три раза больше гостиниц, чем в прошлом сентябре. Кроме того, вдвое больше россиян отправятся в начале осени отдыхать в Лазаревское, Новороссийск и Туапсе. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также заметен серьезный рост популярности Хабаровска (+66% отельных заказов), Тулы (+60%), Рязани (+53%) и Самары (+50%). В список городов, где в сентябре забронировано больше гостиниц, чем год назад, вошли и Южно-Сахалинск (+33%), Светлогорск (+25%), Красноярск (+18%), Геленджик (+17%), Ярославль (+15%) и Калининград (+12%).

Среди зарубежных направлений наибольший рост популярности у россиян показал Будапешт: в сентябре 2024 года там оформлено в семь раз больше отельных заказов, чем в 2023-м. В четыре раза увеличилось количество бронирований в Токио, в три раза — в Афинах, в два раза — в Сеуле и Шэньчжэне.

В топ городов, которые стали более востребованы в этом сентябре, вошли Самарканд (доля выросла на 76%), Венеция (+75%), Ницца (+66%), Белград (+53%) и Ханой. Помимо этого, больше туристов отправится в Ташкент (+44%), Париж (+40%), Батуми (+38%), Шанхай (+36%) и Рим (+25%).

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